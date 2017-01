Die Produktpalette ist sexy und trifft den Nerv der Zeit. In den letzten Monaten hat Daimler immer wieder Analysten und Anleger zufrieden gestellt. Demnach liegt die Messlatte hoch, wenn Zetsche und Co am Donnerstag die cZahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. DER AKTIONÄR geht davon aus, dass Daimler trotz einiger Schwierigkeiten in der Truck-Sparte auf ein überwiegend gutes Jahr zurückblicken kann. Vor allem im Autogeschäft lief es rund. was die Schwächen im wichtigen Lkw-Geschäft wett macht. Demnach dürften die eigenen Ziele am Donnerstag erfüllt werden - und sich auch weiteres Wachstum abzeichnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...