Bern (awp) - Postfinance hat erneut eine Störung bei der E-Banking-Plattform gehabt. Die Spezialisten würden mit höchster Priorität an der Lösung des Problems und der Stabilisierung der Systeme arbeiten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Störung sei am (gestrigen) Montag ab 15.20 Uhr eingetreten; gegen 23.00 ...

