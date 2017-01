DAX - Korrekturbewegung nahm Fahrt auf (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Abwärts Rückblick: Der Deutsche Aktienindex startete schwach in die neue Börsenwoche. Dabei wurde eine abwärtsgerichtete Kurslücke in den Chart gerissen. Das Gap an der 11.800 Punkte-Marke wurde nicht geschlossen, da die Bullen in Unterzahl waren. Am späten Nachmittag wurde bei 11.663 Punkten das Tagestief erreicht. Bis Handelsschluss konnte der DAX jedoch die 11.700 Punkte-Marke wieder zurückerobern. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Ein Test der Unterstützung bei 11.650 Punkten dürfte heute auf dem Fahrplan stehen. Kommt es dort zu einer Stabilisierung, dann wäre zumindest wieder ein Rücklauf bis 11.700 Punkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...