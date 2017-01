Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0690 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig unter dem Niveau in der Nacht. Zum Franken steht der Euro bei aktuell 1,0646 CHF ebenfalls nahezu unverändert. Das EUR/CHF-Währungspaar sei am Vortag endgültig unter die Marke von 1,0680 gerutscht, heisst es in einem Kommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...