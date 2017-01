FMW-Redaktion

Der Dax hat gestern den ersten größeren "Kratzer" erhalten seit der US-Wahl. Die US-Indizes mit dem schlechtesten Handelstag seit Oktober, praktisch alle Branchen unter Druck, besonders heftig die Sektoren Luftfahrt und Energie. All das ist die Folge einer Ernüchterung darüber, dass die Märkte zu begreifen behginnen, dass für Trump die Ideologie wichtiger ist als die Wirtschaft - was die Märkte doch viel lieber hören würden wären Aussagen Trumps zu Steuersenkungen, stattdessen stehen in den ersten Amtstagen des neuen Präsidenten der Protektionismus und der Schutz der Grenzen im Vordergrund. Und das entspricht den Aussagen seiner Antrittsrede, in denen ja auffallend wenig von Wirtschaft und "Deals", aber viel vom Niedergang der USA die Rede war, der möglichst schnell gestoppt werden müsse.

Jedenfalls scheinen die Maßnahmen der Trump-Regierung nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...