Die in Baden-Württemberg geplante Verordnung zur Öffnung der Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten verfolgt das Ziel, bei den Solar-Ausschreibungen von der engen Flächenkulisse des Bundes im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) abzuweichen. Künftig sollen auch Gebote für neue Solarparks auf Acker- und Grünlandflächen in so genannten benachteiligten Gebieten ermöglicht werden.

