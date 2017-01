FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will ihre Ticketpreise in diesem Jahr senken. "Wir gehen auch in diesem Jahr davon aus, unseren Kunden leicht reduzierte Ticketpreise anbieten zu können", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Aber der Rückgang dürfte etwas niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr."

Angesichts der höheren Kerosinpreise erklärte Spohr, es sei notwendig, effizienter zu werden. Deshalb strebe der Konzern langfristig niedrigere Flughafengebühren an, müsse aber auch "bei den Personalkosten wettbewerbsfähige und damit zukunftsfeste Strukturen schaffen", sagte der Lufthansa-Chef mit Blick auf den Tarifkonflikt mit den Piloten.

"Es werden niedrige Preise von den Kunden erwartet, die entsprechend niedrige Kosten erfordern", sagte Spohr der Zeitung.

Im Streit um höhere Gehälter läuft derzeit eine Schlichtung zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Bis Ende Januar, also dem heutigen Dienstag, soll eine Lösung gefunden sein, wie die Tarifpartner im Dezember mitteilten.

"Wir gehen davon aus, dass es zu keinen größeren Verzögerungen kommt", sagte Spohr weiter. "Beide Seiten haben sich auf diesen Zeitplan festgelegt."

January 31, 2017

