Das Kaufsignal, dass der Dow Jones unlängst mit dem Überwinden der 20.000-Punkte-Marke generierte, hat sich als Bullenfalle erwiesen. Für Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR ist der Fallensteller schnell identifiziert. Donald Trump, von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor, versetze die Märkte mittlerweile in regelrechte Angst... Markus Horntrich betrachtet in diesem Marktüberblick neben dem Dow Jones auch die Aktien von Chevron, Vodafone, Skyworks Solutions und gibt zudem eine aktuelle Einschätzung für den DAX ab. Außerdem empfiehlt Horntrich, heute ganz besonders auf die Performance der Aktie der Deutschen Bank zu achten. Hier könnte jederzeit neues Kaufsignal ertönen. Warum, erfahren Sie im Video!