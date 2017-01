Der deutsche Leitindex hat zum Start in die neue Handelswoche eine herben Rückschlag erlitten. Der DAX baute zum Nachmittag seine Verluste weiter aus und schloss 1,1 Prozent tiefer bei 11.682 Punkten - der bisher größte Tagesverlust im Jahr 2017. Aus charttechnischer Perspektive droht auf der Unterseite ein Angriff auf die Unterstützungszone bei 11.600 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Marke könnte Anschlusstiefs bis 11.560, 11.480 sowie in der Folge bis in den Bereich um 11.430 bzw. 11.400 Punkte nach sich ziehen. Auf der Oberseite gilt es dagegen zunächst, das alte Bewegungshoch bei 11.802 Punkten zurückzuerobern.