Apple, Eli Lilly, ExxonMobil, MasterCard, Pfizer, Under Armour: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Die Berichtssaison bringt am Dienstag einige echte Highlights. Bevor am Abend mit Apple das teuerste Unternehmen seine Quartalszahlen vorlegt, werden u.a. die beiden Pharmakonzerne Eli Lilly und Pfizer, der Ölmulti ExxonMobil, der Kreditkartenriese MasterCard sowie der Sportartikelhersteller Under Armour über die letzten drei Monate berichten. In den meisten Fällen werden deutliche Gewinnverbesserungen erwartet. Apple und Pfizer indes sollten nach Ansicht der Analysten jeweils einen Gewinnrückgang vermelden.

Vorbörslich melden ab etwa 13.00 Uhr MEZ:

Eli Lilly: Aktuelle Erwartungen (EPS): 0,98 US-Dollar; Vorjahresgewinn (EPS): 0,78 US-Dollar

