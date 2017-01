BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hat nach dem Rücktritt von Bahn-Chef Rüdiger Grube einen "echten Experten der Bahnbranche" als Nachfolger gefordert. Sie sieht nun Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in der Pflicht, schnell zu handeln, wie die Politikerin der Rheinischen Post sagte.

"Verkehrsminister Dobrindt sollte endlich die Hände aus den Hosentaschen nehmen und für einen Neuanfang bei der Bahn sorgen", drängte Göring-Eckardt. Der staatliche Schienenkonzern solle sich dabei auf ihr Kerngeschäft in Deutschland konzentrieren, "statt sich in unnötigen Prestigeprojekten oder fragwürdigen Investitionen in Übersee zu verheddern".

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, Martin Burkert (SPD), erklärte hingegen in der Passauer Neuen Presse, dass die Suche nach einem Nachfolger für Rüdiger Grube nicht einfach werde. Einen Schnellschuss dürfe es nicht geben, so Burkert.

Grube hatte am Montag wegen Streitigkeiten um seine Vertragsverlängerung überraschend seinen Hut genommen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2017 03:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.