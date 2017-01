Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel sinken wider Erwarten

Das Weihnachtsgeschäft hat dem deutschen Einzelhandel eine ziemliche Enttäuschung beschert, denn entgegen den Erwartungen sind die Umsätze im Dezember spürbar gefallen. Im gesamten Jahr 2016 setzte der deutsche Einzelhandel dagegen preisbereinigt 1,6 Prozent mehr um als 2015. Nominal legten die Umsätze um 2,2 Prozent zu. Damit konnten die deutschen Einzelhändler im siebten Jahr in Folge preisbereinigte und nominale Umsatzsteigerungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr erzielen.

Frankreichs Wirtschaft nimmt Fahrt auf

Die französische Wirtschaft hat im Schlussquartal 2016 an Dynamik gewonnen. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal hatte die Wirtschaft nur ein mageres Plus von 0,2 Prozent geschafft. Ein stärkerer Konsum und eine kräftige Wiederbelebung der Unternehmensinvestitionen lieferten die Impluse für einen Zuwachs, der den Erwartungen von Ökonomen entsprach.

Österreichs Wachstum von Konsum und Industrie getragen

Die österreichische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2016 ein solides Wachstum verzeichnet und damit ihre Dynamik fortgesetzt. Für das Jahr 2016 ergab sich ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Veröffentlichung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schlussvierteljahr um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

BoJ lässt Inflationsprognose unverändert und hält an Geldpolitik fest

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und hebt auch ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr nicht an. Darin zeigt sich ihre Nervosität über den ungewissen Weg der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Die Vertreter der japanischen Notenbank trafen sich, kurz nachdem Trump gegen den Überschuss Japans in der Handelsbilanz mit den USA und gegen seine Autobauer gewettert hatte. Die Aussagen halten in den politischen Zirkeln von Tokio noch lange nach.

Japanische Industrieprodukton steigt im Dezember

Die japanische Industrieproduktion ist im Dezember den zweiten Monat in Folge wieder gestiegen. Die weltweite Nachfrage nach japanischen Gütern ließ die Produktion um 0,5 Prozent zulegen, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Im November hatte die Industrie ihren Ausstoß bereits um 1,5 Prozent gesteigert. Die jüngsten Daten lagen über den Erwartungen der Volkswirte, die lediglich einen Anstieg der Industrieproduktion um 0,3 Prozent vorhergesagt hatten.

Trump entlässt im Streit um Einwanderungsdekret Justizministerin

Im Streit um sein Einwanderungsdekret hat US-Präsident Donald Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen. "Die amtierende Justizministerin, Sally Yates, hat das Justizministerium verraten, indem sie sich geweigert hat, die Rechtsverordnung zum Schutz der Bürger der Vereinigten Staaten umzusetzen", hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Weißen Hauses. Der Präsident "entbindet Frau Yates von ihren Aufgaben".

Erster US-Bundesstaat klagt gegen Trumps Einreiseverbote

Der Serie von Klagen gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Flüchtlinge sowie Bürger mehrerer muslimischer Staaten hat sich nun auch der erste US-Bundesstaat angeschlossen. Der Generalstaatsanwalt des nordwestlichen Bundesstaates Washington teilte am Montag mit, dass er Klage gegen Trump, das Heimatschutzministerium und mehrere hochrangige Mitarbeiter der Trump-Regierung einreichen werde.

US-Diplomaten protestieren gegen Einreiseverbot

Mehrere US-Diplomaten haben offiziell gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Bürger mehrerer muslimischer Länder protestiert. Dies teilte ein Ministeriumssprecher am Montag in Washington mit. Es war aber unklar, wie viele Diplomaten die offizielle Protestnote unterzeichneten, die zunächst nicht veröffentlicht wurde.

Trump ordnet deutlichen Rückgang der Regulierungen in den USA an

US-Präsident Donald Trump hat ein neues Dekret erlassen, das die Bürokratie abbauen soll. Mit der Verordnung würden "massiv" Regulierungen in der US-Wirtschaft abgebaut, möglicherweise bis zu 75 Prozent, sagte Trump bei der Unterzeichnung der Anordnung am Montag in Washington. Dadurch sollten die "beschädigenden Effekte für unsere Wirtschaft" abgemildert werden. Trump verkündete das Dekret im Weißen Haus umgeben von einer Gruppe Kleinunternehmer.

Spanien/HVPI Jan +3,0 % gg Vj nach +1,4% im Dez

Spanien/HVPI Jan PROGNOSE +2,1% gg Vj

Frankreich/HVPI Jan +1,6% gg Vj nach +0,8% im Dez

Frankreich/Verbraucherpreise Jan (1. Veröff.) -0,2% gg Vm; +1,4% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise Jan PROGNOSE: -0,4% gg Vm; +1,1% gg Vj

Frankreich/Erzeugerpreise Dez +0,9% gg Vm, +1,7% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Dez -0,8% gg Vm; +1,5% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Dez PROGNOSE +0,3% gg Vm; +2,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Nov rev +0,6% (vorl: +0,4%) gg Vm

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Jan -5 (Dez: -7)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: -8

Japan/Ausgaben privater Haushalte Dez -0,3% (PROGNOSE: -0,6%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Dez +2,2% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Dez 45,4%

Japan/Konsumneigung Dez +0,1 Pkt gg Vorjahr

Japan/Bauaufträge Dez +7,1% gg Vorjahr

Japan/Hausbaubeginne Dez +3,9% gg Vorjahr; PROGNOSE: +8,6%

Japan/Kfz-Produktion Dez +4,2% gg Vorjahr

Japan/Kfz-Exporte Dez +2,7% gg Vorjahr

