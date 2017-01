Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste gestern einen Tagesverlust in Höhe von 1,12% auf 11.681,89 Zähler hinnehmen, so die Analysten der Helaba. Einmal mehr habe der neue US-Präsident Trump im Fokus gestanden, welcher mit seiner Art der Politik für neue Unsicherheiten an den Märkten sorge.

