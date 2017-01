Vaduz - Den weltweiten Finanzmärkten stellen sich im Jahr 2017 diverse politische Unwägbarkeiten entgegen, berichten die Experten von Man.So werde der neue US-Präsident Donald Trump beispielsweise die Themen Deregulierung, Steuerreform, Infrastrukturprojekte und auch die Frage der Immigration näher beleuchten. Allein diese Punkte würden bei Investoren für Unbehagen sorgen, da die zu erwartenden Entscheidungen und deren Konsequenzen derzeit unkalkulierbar seien. Entgegen der Annahme, dass sich dies negativ auf den Kapitalmarkt auswirken könnte, seien in der ersten Januarhälfte bereist mehr Wandelanleihen am Primärmarkt emittiert worden, als in den drei Jahren zuvor. Einige große Emissionen hätten dabei für Aufsehen gesorgt.

