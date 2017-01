Frankfurt - Heute legen die EWU-Emissionsaktivitäten zunächst eine Pause ein und so findet sich lediglich das britische Debt Management Office mit der Aufstockung seiner 10-jährigen Benchmark-Gilt im Primärmarktkalender, berichten die Analysten der Helaba.Wie in der Eurozone lasse sich auch in Großbritannien seit Jahresbeginn ein deutlicher Renditeanstieg konstatieren. Dieser sei im Vergleich allerdings leicht unterproportional ausgefallen. Während 10-jährige Bundesanleihen per Saldo um fast 30 Bp zugelegt hätten, hätten Gilts im gleichen Zeitraum ein Renditeplus von 24 Bp verbuchen müssen. Damit werde die heute angebotene Gilt 2026 am Sekundärmarkt aktuell zu 1,47% gehandelt.

