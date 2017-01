Essen - Die Konjunkturdaten dürften der FED trotz des schwachen Wachstums in Q4 gestern erneut Nahrung geliefert haben, um Leitzinserhöhungen vorzunehmen, so die Analysten der National-Bank AG.Insbesondere der Preistrend sollte den US-Notenbankern allmählich zu denken geben. Der Chicagoer PMI sowie das Konsumentenvertrauen des Conference Board dürften ebenfalls Anhaltspunkte liefern, geldpolitisch einen restriktiveren Kurs einzuleiten, selbst wenn die Werte im Januar im Vergleich zum Dezember gefallen sein sollten. An der Grundtendenz mit guter Stimmung werde das nämlich nichts ändern. Die europäische Geldpolitik sei von einer Straffung dagegen weit entfernt. Daran würden die deutschen Preisdaten bspw. nichts ändern.

