Frankfurt - Während die Aktienmärkte der Industrienationen im vierten Quartal 2016 zulegen konnten, kam bei Schwellenländer-Werten Abgabedruck auf, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak Emerging Markets A (ISIN LU0383775318/ WKN A0Q78S).Verantwortlich dafür sei die US-Präsidentschaftswahl gewesen. Mit dem überraschenden Sieg Donald Trumps und der Erwartung eines Konjunkturprogramms für die USA sei der marktbreite MSCI World Index in lokaler Währung um 4,4 Prozent angestiegen. Der MSCI Emerging Markets Index habe im selben Zeitraum 1,8 Prozent abgegeben. Protektionistische Aussagen Trumps, steigende US-Anleihezinsen sowie ein festerer US-Dollar hätten die Marktteilnehmer in den Schwellenländern verunsichert. In diesem Umfeld hätten auch Rentenanlagen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften vier Prozent an Wert verloren (JP Morgan EMBI Global Div. Index).

Den vollständigen Artikel lesen ...