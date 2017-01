Zürich - Bis 2030 werden die Gesundheitskosten voraussichtlich um 60 Prozent auf insgesamt CHF 116 Mrd. steigen, wie das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz in ihrer aktuellen Krankenversicherungsstudie schätzt. Das Schweizer Gesundheitssystem erbringt zwar Spitzenleistungen, ist aber im Vergleich mit anderen Industrieländern teuer. Die Gesundheitskosten haben sich in den letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt. Dafür verantwortlich sind hausgemachte Faktoren wie Fehlanreize und Ineffizienzen sowie exogene Faktoren wie der medizinische Fortschritt, die Zunahme chronischer Erkrankungen und die Überalterung der Gesellschaft. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Verdopplung der Krankenkassenprämien bis 2030

Der Kostenanstieg wird Privathaushalte stark belasten: Unter den aktuellen Rahmenbedingungen werden die monatlichen Grundversicherungsprämien pro Person von derzeit durchschnittlich 396 auf weit über 800 Franken im Jahr 2030 steigen. «Diese massive Kostensteigerung reduziert die Kaufkraft der privaten Haushalte signifikant. Ein Grossteil der Bevölkerung kann dann die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung nicht mehr tragen. Auch werden sich nur noch wenige Menschen Zusatzversicherungen leisten können. Ohne einschneidende Gegenmassnahmen ist ein finanzieller Kollaps der Grundversicherung mittelfristig nicht ausgeschlossen», sagt Yamin Gröninger, Leiterin Insurance Business Development bei EY Schweiz und Mitautorin der Studie. «Es drohen weitere staatliche Interventionen bis hin zu einem erneuten Aufflammen der Debatte um die Einheitskasse.» Es liegt somit im Interesse der Krankenversicherer, über ihre betrieblichen Kosten hinaus einen Beitrag zur Effizienz im Gesundheitswesen zu leisten.

Krankenversicherer strategisch mehrfach gefordert

Das ist aber bei Weitem nicht die einzige strategische Herausforderung für die Krankenversicherer: Die Branche liefert sich einen Verdrängungswettbewerb, Gewinne sind in der Grundversicherung verboten und in der Zusatzversicherung nur in engen Bandbreiten zulässig. Weiter ist die Branche einem einzigartigen politischen, regulatorischen, demografischen und technologisch-medizinischen Wandel ausgesetzt. Und schliesslich drängen branchenfremde Unternehmen wie Google oder Migros auf den Krankenversicherungsmarkt (sog. Disruption). «Betrachtet man alle diese Faktoren, wird schnell klar: Das heutige Geschäftsmodell der Krankenversicherer ist mittel- bis langfristig gefährdet», sagt Alexander Lacher, Mitverfasser der Studie und Co-Leiter Krankenversicherungen von EY Schweiz. «Wenn die Krankenversicherer zögern, ihre strategische Position zu schärfen, riskieren sie mittelfristig ihre Marktposition und langfristig ihre Existenzgrundlage.»

Gesundheitsdaten als Chance

Der Digitalisierung kommt bei zukunftsorientierten ...

