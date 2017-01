von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Mit dem Angebot freenet TV, das ist digitales Fernsehen per Antenne, setzen die Hamburger auf einen neuen Wachstumsmarkt. Die Infrastruktur erwarb freenet 2016 mit der 400-Millionen-Euro-Übernahme des DVB-T-Anbieters Media Broadcast und einer Beteiligung an der Firma Exaring. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...