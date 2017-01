BonTerra durchbohrt mehrere Goldzonen in der Deep East Zone von der Gladiator Lagerstätte mit 20,7 g/t Gold über 5 Meter

BonTerra durchbohrt mehrere Goldzonen in der Deep East Zone von der Gladiator Lagerstätte mit 20,7 g/t Gold über 5 Meter

Vancouver, BC, Kanada - 31. Januar 2017: BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, Frankfurt: 9BR1, WKN: A2AH8W) (das "Unternehmen" oder "BonTerra") ist erfreut bekanntzugeben, dass mehrere hochgradige Abschnitte in der Deep East Zone von der Gladiator Lagerstätte entdeckt worden sind.

Highlights und Beobachtungen:

- Bohrloch BA-17-01 durchschnitt zwei hochgradige Abschnitte in der "Deep East Zone", von der interpretiert wird, eine in der Tiefe sich ausdehnende Erweiterung der Gladiator Lagerstätte zu sein: - 5 m mit 20,7 g/t Gold (Main Zone) in ca. 425 m unterhalb der Erdoberfläche. - 8,5 m mit 15,7 g/t Gold (Footwall Zone) in ca. 300 m unterhalb der Erdoberfläche. - Bohrloch BA-17-01 entdeckte auch eine dritte neue Goldzone nördlich von der Lagerstätte in etwa 200 m unterhalb der Erdoberfläche und durchschnitt 10 m mit 1,6 g/t Gold. - Zwei Bohrgeräte sind aktuell im Einsatz, ein drittes Bohrgerät soll hinzugefügt warden. - Die abgebohrten Dimensionen der Gladiator Lagerstätte gehen aktuell bis in eine Tiefe von 650 m unterhalb der Erdoberfläche und bis einer Streichlänge von 1.200 m. Gladiator ist weiterhin offen in alle Richtungen und die Bohrungen fokussieren sich aktuell auf die Deep East Zone, die Rivage Gap im Westen und das dritte Bohrgerät wird zum Einsatz kommen, sobald es die Eisbedingungen zulassen.

Nav Dhaliwal, Präsident und CEO von BonTerra, kommentierte: "Erneut indizieren Bohrungen, dass die Grösse der Gladiator Lagerstätte ansteigt und weiterhin beständige hochgradige Goldabschnitte liefern. Unser erstes "Step-Out"-Bohrloch im Osten im Jahr 2017 hat mehrere Abschnitte mit eindrucksvollen Gehalten und Breiten produziert, einschliesslich 5 m mit 20,7 g/t Gold. Darüberhinaus wurde eine neue Goldzone mit exzellenter Breite, und visuellen Indikatoren von einem weiteren starken Horizont, entdeckt,. Wir freuen uns darauf, einen beständigen Newsflow an Bohrergebnissen von den östlichen und westlichen Erweiterungen, sowie nun von potentiell neu entdeckten Zonen der Gladiator Lagerstätte, über den kommenden Monaten zu liefern, in welcher Zeit wir unser aggressives Ressourcenentwicklungsprogramm abschliessen."

Bohrloch Von Bis Länge* Gehalt Zone/Gebiet (m) (m) (m) (g/t Au) BA-17-01 262 272 10 1m6 New (East Side) 367 375,5 8,5 15,7 Footwall 566 571 5 20,7 Main

- *Angegebene Längen sind Kernbreite, wie sie gebohrt wurden, sodass die tatsächlichen Breiten noch nicht bestimmt sind. Die Kernwinkel der durchschnittenen Kontakte und umliegendem Gestein hatte einen Durchschnitt von 55 Grad.

Alle Abschnitte von Bohrloch BA-17-10 befinden sich nahe der bekannten Ostgrenzen der Lagerstätte in der Tiefe. Die hochgradigen Main und Footwall-Zonen befinden sich nahe dem Kontakt von mafischen Vulkaniteinheiten mit mineralisiertem felsisch-porphyrischem Intrusiv.

Bitte besuchen Sie www.bonterraresources.com für aktualisierte Querschnitte und Abbildungen.

BonTerra Resources Kurzfakten:

- 7.563 Hektar (Gladiator Projekt) im Urban-Barry Camp in Québec mit Inhalt: - Bei einem 4 g/t Au Cutoff-Gehalt hat das Projekt aktuell eine "inferred" Ressource über 905000 Tonnen bei einem Gehalt von 9,37 g/t Au mit insgesamt 273000 Unzen Gold.

Anmerkung: ca. 90% der weltweit in Betrieb befindlichen Goldminen haben einen Durchschnittsgehalt von weniger als 8 g/t. Mineral- Ressourcenschätzungen und Technischer Report wurde von Snowden Mining Consultants am 27. Juli 2012 eingereicht.

- 2016/2017-Explorationsprogramm im Gange - bis zu 25.000 Meter unter Verwendung von mindestens zwei Bohrgeräten auf ihrem zu 100% im befindlichen Gladiator Goldprojekt, um die aktuelle Goldressource zu vergrössern. - Ressourcenentwicklungsprogramm in Kürze auf dem 2.165 Hektar grossen Larder Grundstück im Cadillac-Larder Break-Camp in Ontario (siehe Pressemitteilung vom 17. März 2016 mit Highlight der historischen Goldressource).

Der Berufsgeologe (P.Geo.) Dale Ginn hat die Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt. Herr Ginn ist ein Direktor von BonTerra, der Vizepräsident der Exploration von BonTerra und eine sog. Qualifizierte Persone gemäß den Definitionen von NI 43-101.

Im Auftrag vom Aufsichtsrat

Nav Dhaliwal, Präsident BonTerra Resources Inc. 510-744 West Hastings Street Vancouver, BC V6C 1A1, Kanada Telefon: +1 (604) 678-5308 http://www.bonterraresources.com/

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Todd Hanas Corporate Development Email: todd@bonterraresources.com Telefon: +1 866.869.8072

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Die originale Pressemitteilung kann auf der Webseite von BonTerra Resources Inc. abgerufen werden: http://www.bonterraresources.com/

Original-Hinweis vom Unternehmens:

