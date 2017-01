TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Notenbank hält an ihrem lockeren geldpolitischen Kurs unverändert fest und rechnet mit einem höheren Wirtschaftswachstum in Japan als bislang gedacht. Der Leitzins bleibe unverändert bei minus 0,1 Prozent, teilte die Bank von Japan (BoJ) am Dienstag nach Abschluss zweitägiger Beratungen mit. Außerdem werden demnach die Wertpapierkäufe unverändert fortgesetzt, und es wird weiterhin eine Rendite von null auf japanische Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit angepeilt.

Die Notenbank werde ihre lockere Geldpolitik so lange fortsetzen, bis das Inflationsziel von zwei Prozent überschritten sei, sagte BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda im Anschluss an die Entscheidungen. Er rechne damit bis zum Fiskaljahr 2018.

Japans Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der Notenbank dank des schwachen Yen weiter zulegen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt werde im kommenden Fiskaljahr, das am 1. April beginnt, um real 1,5 Prozent zulegen. Im November waren die Währungshüter noch von einem Wachstum von 1,3 Prozent ausgegangen.

In Marktkreisen gibt es Sorgen, dass der US-Präsident Donald Trump der BoJ vorwerfen könnte, den Yen durch die extrem lockere Geldpolitik absichtlich abzuwerten. Ein schwacher Yen verschafft Japan höhere Exporterlöse. Erst im September hatte die BoJ mit einem neuen langfristigen Zinsziel eine neue Phase ihrer Billiggeld-Politik eingeleitet, um so mehr Flexibilität bei der Ankurbelung der Wirtschaft zu gewinnen.

Seither wird der langfristige 10-Jahres-Zinssatz bei etwa null Prozent gehalten, während der kurzfristige Zins bei minus 0,1 Prozent verharrt. Die Geldmenge soll derweil so lange ausgeweitet werden, bis das Inflationsziel von zwei Prozent erreicht ist.

Doch inzwischen wird an den Finanzmärkten darüber gerätselt, ob die BoJ im späteren Jahresverlauf unter dem Druck von Trump den Kurs ändern und ihre jahrelange extreme Lockerung der Geldpolitik möglicherweise beenden könnte. Kuroda sah sich am Dienstag dazu veranlasst zu erklären, die Geldpolitik seines Hauses ziele nicht auf die Währung. Seit Trumps Wahl zum US-Präsident hat der Yen zum Dollar um mehr als 10 Prozent nachgegeben.

Der schwache Yen trug dazu bei, dass Japans Exporte und die Industrieproduktion anziehen. Im Dezember stieg die Produktion um 0,5 Prozent an, wie die Regierung am Dienstag erklärte. Auch die Erholung der US-Wirtschaft veranlasste die Notenbank, die wirtschaftlichen Aussichten etwas besser einzuschätzen. Auch die Inflation dürfte nach Einschätzung der Währungshüter dank des schwächeren Yen anziehen./ln/DP/tos/bgf/

AXC0067 2017-01-31/09:54