Shanghai - Schweizer Ausfuhren nach China (inkl. Hongkong) verbleiben auf einem hohen Level: Laut aktuellen Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung exportierte die Schweiz im Jahr 2016 Waren im Wert von 14,69 Milliarden Schweizer Franken ins Reich der Mitte. Damit sind die Exporte fast identisch mit dem Vorjahr, als der Wert von 14,67 Milliarden Schweizer Franken erreicht wurde. «Die Schweiz ist eines von sehr wenigen Ländern, die über eine positive Handelsbilanz mit China inklusive Hongkong verfügen, ohne Rohstoffe zu exportieren. Der Handelsbilanzüberschuss beträgt 1,3 Milliarden Schweizer Franken», erklärt Nicolas Musy, Mitbegründer und Delegierter des Verwaltungsrats des Swiss Centers China, einer Nonprofit-Organisation, die Markteintrittshürden für Schweizer Unternehmen in Asien beseitigt. «Schweizer Know-how und qualitativ hochwertige Produkte werden in den dynamisch wachsenden Sektoren der chinesischen Wirtschaft benötigt - zum Beispiel in der fortgeschrittenen Fertigungstechnologie, im Pharma- und Medizinbereich sowie bei erneuerbaren Technologien», betont Musy.

Weltweit nahmen die Schweizer Ausfuhren im Jahr 2016 um 3,8 Prozent zu. Deutschland (39,7 Milliarden CHF, +8,3%) und die Vereinigten Staaten (31,4 Milliarden CHF, +14,6%) bleiben die grössten Absatzmärkte für Schweizer Waren. China (inkl. Hongkong) bleibt der drittgrösste Markt, noch vor Frankreich (14 Milliarden CHF, +0,8%) und Italien (12,7 Milliarden CHF, -0,9%).

Ausfuhren nach Festlandchina auf Rekordlevel

Im Jahr 2016 bestimmten einige sehr interessante Trends die Entwicklung der Schweizer Exporte nach China und Hongkong: Betrachtet man Festlandchina, bedeuten die Schweizer Ausfuhren im Wert von 9,8 Milliarden Schweizer Franken einen neuen Rekord und ein Exportwachstum von starken 9,9 Prozent im Jahresvergleich. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Ausfuhren nach Festlandchina damit fast verdreifacht.

«Der bestimmende Faktor für dieses Wachstum ist die Pharma- und Chemiebranche: Pharma-Exporte nach Festlandchina haben im Vergleich zu 2015 um beeindruckende 28,8 Prozent zugenommen», berichtet Musy. Mit Ausfuhren im Wert von 4,3 Milliarden Schweizer Franken nach Festlandchina nimmt die Schweizer Pharmaindustrie die führende Rolle in diesem Markt ein. Die Schweizer Maschinenexporte nach Festlandchina machten 2016 einen Warenwert von 2,1 ...

