Tokio - Die japanische Notenbank hält an ihrem lockeren geldpolitischen Kurs unverändert fest und rechnet mit einem höheren Wirtschaftswachstum in Japan als bislang gedacht. Der Leitzins bleibe unverändert bei minus 0,1 Prozent, teilte die Bank von Japan (BoJ) am Dienstag nach Abschluss zweitägiger Beratungen mit. Ausserdem werden demnach die Wertpapierkäufe unverändert fortgesetzt, und es wird weiterhin eine Rendite von null auf japanische Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit angepeilt.

Die Notenbank werde ihre lockere Geldpolitik so lange fortsetzen, bis das Inflationsziel von zwei Prozent überschritten sei, sagte BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda im Anschluss an die Entscheidungen. Er rechne damit bis zum Fiskaljahr 2018.

Mehr Wachstum erwartet

Japans Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der Notenbank dank des schwachen Yen weiter zulegen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der ...

