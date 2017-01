DAX noch leicht angezählt - Trumps Politik beflügelt Chinas Börse

Die Einreisepolitik Trumps kann amerikanische Unternehmen ausbremsen, wenn Fachleute nicht mehr einreisen dürfen. Wenn man diese Experten schon um den halben Erdball fliegen lässt, dann wird das einen Grund haben. Auf diese Art jedenfalls wird der Standort USA nicht attraktiver und so werden auch keine Arbeitsplätze in den USA geschaffen. Das ist eine konkrete Angst, die gestern zu einem Einbruch im Nasdaq-Technologieindex führte.

Auch der Deutsche Aktienindex musste gestern kräftig Federn lassen. Heute Morgen nun wartet man in Frankfurt auf neue Impulse, um danach zu entscheiden, ob sich der Index wieder in seine Komfortzone zwischen 11.500 und 11.600 Punkten zurückzieht oder seine Rally aus der Vorwoche fortsetzen kann. Trumps Vorstellungen von einem neuen Amerika haben durchaus das Potenzial, die Börsen noch eine ganze Weile in Schach zu halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...