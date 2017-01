Düsseldorf - Für dieses Jahr ist mit einer Inflationsrate von knapp unter 2% in Deutschland und in der Euro-Zone zu rechnen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG. Der aktuelle Anstieg der Inflationsraten sei jedoch kein Indiz für eine sich stabilisierende Inflationsdynamik, sondern eher ein Indiz für den Einfluss von einmaligen Effekten wie den Ölpreis.

