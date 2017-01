Gegen Ende der vergangenen Woche ging der Goldpreis in die Knie. Das wirkte gezielt. Große Adressen, so schien es, übten Druck auf Gold aus, um den Anlegern zu suggerieren, dass der mittlerweile wieder abverkaufte Ausbruch der großen Aktienindizes so grandios und nachhaltig sei, dass "sichere Häfen" wie Gold verkauft werden und man somit den Beleg habe, dass alle bei der Aktienrallye mitmachen. Solche Versuche gibt es oft, vor allem, wenn man bei den "Großen" feststellt, dass die Anleger nicht auf den ausgelegten Köder neuer Hochs am Aktienmarkt anspringen. Aber:

Gold fiel zwar bis 1.180 US-Dollar, holte aber sofort am Montag wieder auf und notiert heute Früh bereits wieder um 1.200 US-Dollar. Das sollte helfen, die momentan belagerten Widerstandsmarken bei Barrick Gold zu nehmen. Zumal ...

