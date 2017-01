Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Ölriese Royal Dutch Shell plc verkauft einen Teil seiner Anlagen in der britischen Nordsee für 3,8 Milliarden Dollar an Chrysaor. Shell verkauft Beteiligungen an den Ölfeldern Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada, Everest, Lomond und Erskine sowie einen 10prozentigen Anteil an Schiehallion.

Shell erwartet einen Buchgewinn aus dem Verkauf. Der Vertrag unterliegt noch den Genehmigungen der Partner und der Regulierungsbehörden, der Abschluss wird jedoch in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Separat kündigte der Könzern an, für 900 Millionen US-Dollar seinen Anteil am Ölfeld Bongkot in Thailand zu veräußern. Die Transaktion sei Teil des Verkaufsprogramms, das Shell nach der Übbernahme des Wettbewerbers BG Group aufgelegt hatte.

