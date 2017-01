Die Aktie von Aeterna Zentaris (WKN: A1439Z) wird heute Morgen wieder stark gesucht, gewinnt im deutschen Handel aktuell zweistellig hinzu. News über den Zoptrex-Studienabschluss beflügeln. Jetzt kommt alles auf die Ergebnisse an.

Die umfangreiche Phase-3-Studie für den vieldiskutierten Medikamentenkandidaten Zoptrex in der Indikation Gebärmutterkrebs ist beendet. Wie Aeterna Zentaris aktuell meldet, wurde der 384. Tod eines Patienten gemeldet, was den klinischen Endpunkt des 512 Probanden umfassenden Trials darstellt. Die Daten werden nun gelockt und analysiert. Im April will das Unternehmen die Ergebnisse berichten. Sind diese positiv, winkt die Zulassung eines neuen Antikrebs-Blockbusters mit Milliardenpotenzial sowie ein schneller Kursvervielfacher.

Die Phase-3-Studie für Zoptrex hatte unter einem Special Protocol Assessment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...