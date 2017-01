Luxemburg - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Die Jahresendrally am US-amerikanischen Aktienmarkt sei auch im Dezember intakt geblieben und im S&P 500-Index zu einem neuen Allzeithoch geführt (2.277 Punkte). Rückenwind für die Aktien sei nicht nur von den Hoffnungen auf positive Konjunktureffekte der Pläne des gewählten US-Präsidenten Trump ausgegangen, sondern auch von den zuletzt veröffentlichten Konjunkturindikatoren, welche mehrheitlich positiv hätten überraschen können. Das positive Konjunkturmomentum sei auch ein entscheidender Grund dafür, dass die Aktienmärkte auf die ohnehin erwartete Leitzinsanhebung der FED gelassen reagiert hätten. Die FED habe die FED Funds Target Rate um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,50% bis 0,75% angehoben. Zusätzlich habe sie in ihren Projektionen, aufgrund der verbesserten konjunkturellen Lage, drei statt bisher zwei Zinsschritte für das Jahr 2017 in Aussicht gestellt.

