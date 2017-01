Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Frankreich und Spanien hat im Januar deutlicher als erwartet zugenommen. Das lässt einen kräftigen Inflationsanstieg für den Euroraum erwarten und kompensiert die unerwartet niedrige Teuerung in Deutschland. Der Bund-Future sinkt darauf hin deutlich, die Anleiherenditen steigen also. Eurostat wird die Inflationsdaten für den Euroraum um 11.00 Uhr veröffentlichen.

Nach Angaben der Statistikbehörde Insee stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Verbraucherpreise im Januar um 1,6 (Dezember: 0,8) Prozent. Der nationale Verbraucherpreisindex legte im Jahresabstand um 1,4 Prozent zu. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten ein Plus von nur 1,1 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise in Frankreich um 0,2 Prozent, erwartet worden war ein Minus von 0,4 Prozent.

Die spanische HVPI-Inflation stieg sogar auf 3,0 (Dezember: 1,4) Prozent. Analysten hatten lediglich 2,1 Prozent erwartet. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die deutsche HVPI-Inflationsrate lediglich auf 1,9 (Dezember: 1,7) Prozent anzog, während Analysten 2,1 Prozent prognostiziert hatten.

Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner geht nach den französischen und spanischen Daten trotzdem davon aus, dass die Inflation im Euroraum höher als bisher erwartet gewesen ist. "Wir hatten eine Prognose von 1,4 Prozent, es werden aber bestimmt 1,5 Prozent, wenn nicht noch mehr", sagte er. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte sehen die Teuerung bei 1,6 Prozent.

Ursache des deutlichen Inflationsanstiegs in Spanien sind laut Wagner unter anderem Steuererhöhungen, deren Auswirkungen auf die Inflation sich im Vorfeld schwer abschätzen ließen.

An den Finanzmärkten wird der unerwartet deutlich Inflationsanstieg negativ bewertet. Analysten sprechen von einer "Bad Inflation", die nur auf Preissteigerungen, nicht aber auf Wirtschaftswachstum zurückgehe. "Der Rentenmarkt muss sich vorsehen, auf so einen Schock war er nicht vorbereitet", sagte ein Händler. Für die Aktienmärkte sei dies ebenfalls belastend, weil die künftigen Gewinnschätzungen damit sänken und daher auch die Bewertungen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures fällt um 25 Ticks auf 161,64 Prozent, nachdem er im Tageshoch schon bei 162,18 gelegen hatte. Die deutsche Zehnjahresrendite zieht wieder an auf 0,47 Prozent, am Vortag hatte sie maximal bei 0,49 Prozent gelegen.

