Der Textilriese peilt nun ein jährliches Umsatzwachstum zwischen zehn und 15 Prozent an, wie H&M am Dienstag in Stockholm mitteilte. Währungsschwankungen klammern die Schweden dabei aus. Bislang hatte sich H&M beim Thema Wachstum auf die stationären Läden konzentriert, ihre Zahl sollte pro Jahr um 10 bis 15 Prozent zulegen. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...