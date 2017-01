Um etwa 80 Prozent konnte die Aktie von ThyssenKrupp seit vergangenem Februar zulegen. Der Aufwärtstrendkanal ist weiterhin intakt. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf ThyssenKrupp vor.

Am vergangenen Freitag ging in Bochum die Hauptversammlung von ThyssenKrupp über die Bühne. "Ihr Unternehmen ThyssenKrupp wird heute schon viel mehr als das wahrgenommen, was es ist und künftig noch mehr sein will: ein leistungsfähiger Industriekonzern", sprach Vorstandsvorsitzender Heinrich Hiesinger zu den anwesenden Aktionären. "Die großen Schwankungen auf den Werkstoffmärkten zeigen, dass wir die Transformation von ThyssenKrupp zu einem starken Industriekonzern fortsetzen müssen. Unser Ziel ist es, den Anteil der Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäfte auszubauen und profitabel zu wachsen. Das ermöglicht uns, in Zukunft stabilere ...

