Klartext: VW und Wirecard

Volkswagen hat mitgeteilt, dass es einen Wechsel im obersten Management geben soll.



Und zwar scheidet mit Wirkung heute = 31. Januar 2017 Vorstandsmitglied Dr. Christine Hohmann-Dennhardt aus ihrem Amt aus. Sie war damit 13 Monate (Amtsantritt 1.1.2016 laut VW) in ihrem Amt als Mitglied des Vorstandes der Volkswagen AG, im Ressort "Integrität und Recht". Und da gab es wahrscheinlich einiges zu tun, man denke an die "Abgaswerte-Krise". Frau Hohmann-Dennhardt hat laut VW "Verbesserungen in den Compliance-Strukturen des Konzerns auf den Weg gebracht". Und sie war laut VW auch verantwortlich für "eine Kampagne zur Förderung der Integritätskultur im Konzern". Warum hat sie dann doch ihren sprichwörtlichen Hut nehmen?

Wechsel beim Vorstandsposten "Integrität und Recht" - die Details

Offensichtlich gab es Differenzen! Denn es wurden nicht die oft zitierten "persönlichen Gründe" für das Ausscheiden aus dem Vorstandsposten genannt, sondern es hieß, man trenne sich "aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über Verantwortlichkeiten und die künftigen operativen Arbeitsstrukturen in ihrem Ressort." Was das nun bedeuten mag? Volkswagen versichert, man werde "mit Nachtruck den Wandel im Denken und Handeln vorantreiben". Noch unverbindlicher und nichtssagender zu werden ist durchaus schwierig. Immerhin besteht bei einer Sache Klarheit: Nachfolgerin im betreffenden Vorstandsamt wird laut VW die Diplom-Ökonomin Hiltrud Werner.

Dann der Blick auf Wirecard:

Wirecard hat die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Und so fielen diese aus (Zahlen für das Gesamtjahr): Der Umsatz stieg von 771,3 Mio. in 2015 auf 1,0283 Mrd. Euro - das entspricht einem Zuwachs von ziemlich genau einem Drittel. Das Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg sogar noch einen Tick stärker, und zwar um rund 35% auf 307,4 Mio. Euro (Vorjahreswert: 227,3 Mio. Euro). Interessanterweise gab es im vierten Quartal weder eine Abschwächung noch eine Verstärkung dieser im Gesamtjahr 2016 gesehenen Trends, denn im vierten Quartal stieg der Umsatz um ca. 34% und das Ebitda um ca. 35% - also in etwa in der Größenordnung, in der sich diese Werte im Gesamtjahr veränderten.

Wirecard 2016: Umsatz ca. +33%, Ebitda ca. +35%

Damit hat Wirecard also erstmals in der Firmengeschichte die Milliardengrenze beim Umsatz überschreiten können. Und die Prognose für 2017 lautet so: Das Ebitda soll in der Bandbreite 382 bis 400 Mio. Euro liegen. Das wäre gegenüber dem Wert von 2016 (307,4 Mio. Euro) nochmal ein schöner Anstieg. Aber letztlich war es "nur" eine Bestätigung der bestehenden Erwartungen. Wie gesagt: Es handelt sich hier um die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 von Wirecard. Laut Wirecard selbst wird es die vollständigen und endgültigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2016 dann am 6. April geben.

