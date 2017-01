Liebe Leser,

Weltweit wird immer weniger Bier getrunken. Ergebnisse liegen zwar noch nicht vor, Branchenexperten gehen aber davon aus, dass die Bierproduktion 2016 zum dritten Mal in Folge gesunken ist. 2015 waren es 1,93 Mrd hl. Mit einer stabilen Jahresproduktion von 95,6 Mio hl verteidigte Deutschland seine Spitzenposition in Europa und lag weltweit auf Platz 4 hinter China (471,6 Mio hl), den USA (223,5 Mio hl) und Brasilien (138,6 Mio hl). In diesen Ländern war die Produktion allerdings ...

