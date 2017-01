Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet und liegt nun im Plus. Nach dem schwachen Auftakt in die neue Woche habe sich die Lage an der Börse wieder etwas stabilisiert, so ein Händler. Die Abschottungsstrategie des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit dem Einreiseverbot für Menschen aus einigen muslimisch geprägten Ländern hatte am Vorabend auch die Wall Street ins Minus gedrückt. Hierzulande ziehen Givaudan nach Zahlen die Aufmerksamkeit auf sich.

Die jüngsten Entscheidungen des neuen US-Präsidenten sorgten bei den weltweiten Anlegern im Augenblick für Verunsicherung, heisst in Händlerkommentaren. Dies habe der ansonsten freundlichen Stimmungslage an den internationalen Finanzmärkten einen Dämpfer versetzt. Am Berichtstag könnten im Verlauf einige Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Der Fokus richte sich aber bereits auf den am morgigen Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheid der US-Notenbank, heisst es weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.30 Uhr 0,24% höher bei 8'340,45 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,18% auf 1'332,25 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,21% auf 9'108,98 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zwanzig im Plus und zehn im Minus.

Am Schweizer Markt sind Givaudan (-5,2%) nach der Publikation der Geschäftszahlen stark unter Druck gekommen, nachdem die Titel am Vortag ...

