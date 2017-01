Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Am Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland jahreszeitlich bedingt leicht zugenommen. Im Vergleich zu Dezember waren im Januar 209.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren 2,777 Millionen bei den Arbeitsämtern auf der Suche nach einer Stelle. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Bereinigt um jahreszeitliche Einflüsse sank die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn aber spürbar.

"Der Arbeitsmarkt ist gut in das neue Jahr gestartet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar allein aus jahreszeitlichen Gründen gestiegen", erklärte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. In der kalten Jahreszeit ruht in einigen Branchen, wie zum Beispiel der Landwirtschaft oder Bau, teilweise die Arbeit.

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt die gute Entwicklung, die der deutsche Arbeitsmarkt insgesamt genommen hat: Im Januar 2015 waren 143.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Bereinigt um jahreszeitliche Einflüsse sank die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn gegenüber Dezember um 26.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Mittel nur einen Rückgang um 4.000 vorhergesagt. Die bereinigte Quote fiel im Januar auf das Allzeittief von 5,9 Prozent. Die Analysten hatten prognostiziert, dass sie auf dem Vormonatswert von 6,0 Prozent verharren würde.

