Die ILMAC stellt der Chemie- und Life Science-Community am 4. und

5. Oktober 2017 in Lausanne eine neue Plattform zur Verfügung und

schliesst die Lücke im französisch sprechenden Schweizer Markt. Die

«Forschung und Entwicklung», die «Biotechnologie» sowie die

«Spezialitätenchemie» gelten innerhalb der Branche als die grossen

Potenziale des Westschweizer Marktes.



Die Pharmaindustrie ist mit rund einem Drittel des Gesamtvolumens

der Exportmotor der Schweiz. Die Region Espace lémanique (Kantone BE,

FR, GE, NE und VD) ist einer der bedeutendsten Life Science-Standorte

für die forschungsintensiven Sektoren Pharmaindustrie, Biotechnologie

und Agrochemie. Auch der benachbarte Kanton Wallis spielt eine

wichtige Rolle als Produktionsstandort und Zulieferer von Produkten

der Spezial- und Wirkstoffchemie.



Vielfältig. Übersichtlich. Nah.



Die ILMAC LAUSANNE ist die Plattform für Chemie, Pharmazie und

Biotechnologie und findet erstmals vom 4. bis 5. Oktober 2017 in den

Hallen der Expo Beaulieu Lausanne statt. Diese neue Veranstaltung ist

eine optimale Erweiterung zur ILMAC, welche im drei-Jahres-Turnus in

Basel (24. bis 27. September 2019) stattfindet. Das zentrale Element

der Plattform bildet die Ausstellung, die als Gesamtüberbauung mit

Systemständen konzipiert ist und die Präsentation von Produkten und

Serviceangeboten aller Aussteller gleichermassen in den Mittelpunkt

stellt.



Die Angebotsschwerpunkte der ILMAC LAUSANNE 2017 umfassen die

gesamte Chemie- und Life Science-Industrie von der Forschung und

Entwicklung bis zum fertigen Produkt für die Bereiche Pharma,

Biotechnologie, Food, Kosmetik, Agro, Umwelt und Kunststoffindustrie.



Die Networking Zone, das Herzstück der Veranstaltung



Die Veranstaltung verbindet in entspannter und geselliger

Atmosphäre aktuelle Wissensvermittlung mit qualitativ hochwertigen

Produktangeboten. Die offene Networking Zone ist das Herzstück der

Veranstaltung und dient dem gegenseitigen Gedanken- und

Ideenaustausch, die Begegnung und der Dialog stehen im Vordergrund.

Im Eintrittsticket (CHF 40.-) sind die Getränke, wie auch das

Mittagessen von 12.00 bis 14.00 Uhr inkludiert.



Aktueller Wissenstransfer



Das Forum der ILMAC LAUSANNE wird in enger Zusammenarbeit mit den

Branchenverbänden realisiert und organisiert. Die Vorträge von 9.00

bis 12.00 Uhr runden das neue Format ab.



