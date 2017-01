Bad Marienberg - Das Geschäftsjahr 2016 hat GfK (ISIN DE0005875306/ WKN 587530) unter dem Vorjahr abgeschlossen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sowohl der Umsatz als auch das angepasste operative Ergebnis gingen zurück. Wechselkurseffekte verstärkten diese Entwicklung. Der Sektor Consumer Choices ist in 2016 organisch um 4,1 Prozent gewachsen. Belastend wirkten jedoch die Verzögerungen in Großprojekten im Audience Measurement Bereich und Portfoliobereinigungen. Der Sektor Consumer Experiences lag organisch um 6,3 Prozent unter dem Vorjahr. Das Wachstum durch strategische Zukäufe wurde durch negative Wechselkurseffekte kompensiert. Das angepasste operative Ergebnis der Gruppe erreichte rund 154 Millionen Euro. Die Marge lag mit 10,4 Prozent unter dem Vorjahreswert von 12,2 Prozent.

