Bad Marienberg - Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH und Mitglied der Unternehmensleitung der Karlsberg-Gruppe, verlässt Karlsberg, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Nach acht sehr erfolgreichen Jahren in der Unternehmensgruppe habe ich - auch vor dem Hintergrund einer Neuordnung der Personalstrukturen im Finanzbereich - entschieden, mich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", so Ralph Breuling.

Den vollständigen Artikel lesen ...