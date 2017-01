Linz - Die Bank of Japan beließ heute ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Überschussreserven von Banken würden nach wie vor mit 0,1% verzinst und die Ziel-Rendite für zehnjährige Staatsanleihen bleibe bei 0%. Die Inflationserwartungen würden verhalten bleiben; das Potenzialwachstum der japanischen Wirtschaft sei auf 0,5% angehoben worden. Der Yen handele nach der Zentralbanksitzung leicht stärker. Die heutige Bandbreite für EUR/JPY liege zwischen 120,50 und 123,00. (31.01.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...