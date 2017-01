Wien - Nicht zuletzt vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten (Trump-Maßnahmen) verfielen die Staatsanleihemärkte in der Eurozone gestern in einen risk off-Modus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen im Handelsverlauf leicht zurückgegangen. Demgegenüber hätten die südlichen Euroländer ansteigende Risikoprämien verzeichnet, was einmal mehr in besonderem Maße für Italien gegolten habe. Datenseitig liefere heute in den USA der Chicago PMI die letzte Indikation für den morgigen ISM-Index. In beiden Fällen erwarten die Analysten der RBI bzw. der Konsens einen Anstieg.

