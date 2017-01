Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-31 / 10:30 PRESSEMITTEILUNG Börse Hamburg: Fondshandel im Zeichen von Donald Trump · *Anleger handeln Anteile im Wert von rund 86 Mio. Euro* · *Offene Immobilienfonds auch im Januar Umsatzspitzenreiter* · *US-Fonds legen weiter zu - Türkei-Fonds unter Druck* *Hamburg, 31. Januar 2017* - Der Fondshandel an der Börse Hamburg stand auch im Januar ganz im Zeichen des Präsidentenwechsels in den USA. Mit markigen Statements beeinflusste Donald Trump das Marktgeschehen bereits vor der offiziellen Amtsübernahme. Der Dow Jones Index konnte im Januar mühelos die historische Marke von 20.000 Punkten überschreiten und erreichte damit ein neues All-Time-High. Dem DAX30 gelang der höchste Indexstand seit Mai 2015. Anleger handelten im Januar Fondsanteile im Volumen von rund 86 Millionen Euro. Damit wurden im ersten Monat des neuen Jahres die Umsätze vom November und Dezember 2016 jeweils deutlich überschritten. Offene Immobilienfonds (OIF) standen wieder im Rampenlicht des Fondshandels. Acht Fonds unter den Top 10 nach Umsatz gehören zu dieser Asset-Klasse, wobei der Anteil der nicht in Liquidation befindlichen ImmoFonds zunimmt. (vgl. Tabelle). *Anleger setzten auf Offene Immobilienfonds und Aktienfonds * Der CS Euroreal (WKN: 980500) sicherte sich im Januar abermals den ersten Rang unter den Top 10 nach Umsatz. Anleger handelten Anteile im Wert von 14,3 Millionen Euro. Platz zwei nach Umsatz nahm der KanAm grundinvest (WKN: 679180) mit rund 7,8 Millionen Euro ein. Mit dem Stuttgarter Aktienfonds (WKN: A0Q72H) und dem Deka DAX ETF (WKN: ETFL01) schafften es zwei Publikumsfavoriten aus dem Nicht-Immobilien-Sektor auf die Plätze acht und zehn. *Minenwerte und US-Aktien im Höhenflug - Türkei-Fonds auf Talfahrt* Performance-Spitzenreiter im Fondshandel Hamburg waren im Januar eindeutig Aktien aus dem Edelmetall-Minensektor, ausgelöst durch höhere Notierungen bei allen vier Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium. Der GR Noah Fonds (WKN: 979953) sowie der Blackrock World Mining Fonds (WKN: A0M9SC) konnten ein Plus von jeweils 14 Prozent verzeichnen. Trotz zeitweiser Irritationen, die der neue US-Präsident Donald Trump durch verschiedene Statements auslöste, konnten US-Aktien und in diese Aktienwerte investierte Fonds teilweise deutlich zulegen. Der zu mehr als 90 Prozent in wachstumsstarke US-Aktien investierte Morgan Stanley US Growth Fund (WKN: A0LA1C) erzielte zum Beispiel im Laufe dieses Monats eine Performance von rund 10 Prozent. Auf der Verliererseite standen im Januar Fonds mit dem Anlageschwerpunkt Türkei. Als Folge der jüngsten Anschläge und der angespannten politischen Lage in der Türkei ging die Türkische Lira auf Talfahrt. Sie verlor seit Jahresende rund 10 Prozent an Wert und markiert damit einen historischen Tiefpunkt. Die positive Kursentwicklung des Aktienindex Istanbul ISE 100 im Januar konnte den dramatischen Währungsverlust der Lira nur teilweise kompensieren. Schlusslicht bei den Türkei-Fonds war der Istanbul Equity Fund (WKN: 989402) mit einer negativen Performance von rund 16 Prozent. *Top-10 der Fonds nach Umsatz an der Börse Hamburg im Januar 2017* Fondsname WKN Umsatz in Mio. Euro 1 CS Euroreal 980500 14,3 2 KanAm grundinvest 679180 7,8 3 hausInvest 980701 5,6 4 SEB ImmoInvest 980230 4,4 5 DEGI Europa 980780 2,9 6 DEGI International 800799 2,4 7 UnniImmo: Europa 980551 2,4 8 Stuttgarter Aktienfonds A0Q72H 2,2 9 grundbesitz europa 980700 1,9 10 Deka DAX ETF ETFL01 1,7 Quelle: Börse Hamburg, Fondsumsätze vom 02.01.2017 bis zum 30.01.2017 - *Über die Börse Hamburg* Die Börse Hamburg ist der führende Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr mehr als 4.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Neben der Maklercourtage von 0,08 Prozent fällt die individuelle Bankprovision an. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen zum Fondshandel finden Anleger unter www.boersenag.de/fonds. Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. *Pressekontakt * Börse Hamburg und Börse Hannover Sabrina Otto Tel: +49(0)511 / 32 76 61 E-Mail: s.otto@boersenag.de Internet: http://www.boersenag.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Börse Hamburg Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 539815 2017-01-31

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2017 04:30 ET (09:30 GMT)