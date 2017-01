Rothrist (ots) -



Die Schweizer Getränkeherstellerin lanciert mit Rivella Mango eine

neue fruchtige Sorte. Als Limited Edition ist Rivella Mango ab sofort

im Detailhandel und der Gastronomie erhältlich. Der neue Geschmack

ging als Sieger aus einem Online-Voting hervor. Eine Konsumentin

durfte vorab und exklusiv das neue Produkt probieren.



Im September 2016 rief Rivella seine Fans und Konsumenten via

Facebook auf, ihre Meinung zum neuen Rivella Geschmack abzugeben. Zur

Auswahl standen die Aromen Mango und Mangostan. Die neuen exotischen

Sorten stiessen auf grosses Interesse und führten zu regen

Diskussionen in der Rivella-Community. In einem spannenden

Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich schliesslich Mango als neuer

Rivella-Geschmack durch.



Fabienne aus Adligenswil, die Gewinnerin des Facebook-Aufrufs, kam

in den Genuss, als allererste Konsumentin Rivella Mango zu testen.

Ihr Urteil zum neuen exotischen Rivella: "Mango ist für mich seit eh

und je die beste Frucht. Umso höher war meine Erwartung, welche

Rivella Mango jedoch voll erfüllen konnte!"



Konsumenten wünschen Abwechslung



Nach der Einführung von Rivella Pfirsich und Rivella Rhabarber im

2014 folgt mit Rivella Mango eine weitere fruchtige Sorte. «Der

heutige Markt der Erfrischungsgetränke ist sehr dynamisch und

Produktlebenszyklen werden immer kürzer», sagt Erland Brügger,

Geschäftsleiter der Rivella AG. «Die Konsumenten sehnen sich nach

Abwechslung. Dieser Entwicklung werden wir auch künftig mit der

Lancierung von neuen Produkten Rechnung tragen», führt er weiter aus,

denn Innovationen seien ein wichtiger Bestandteil der

Unternehmensstrategie zur Gewinnung neuer Konsumenten. Rivella Mango

wird in den nächsten Wochen Rivella Pfirsich ablösen.



Rivella Mango kombiniert den einzigartigen Rivella-Geschmack mit

einer exotisch fruchtigen Note und löst mit seinem erfrischenden

Geschmack Sommergefühle aus. Das neue Produkt ist natürlich gesüsst

und enthält weder Farb- noch Konservierungsstoffe. Als Limited

Edition ist Rivella Mango im Detailhandel in der 50 cl und 150 cl

PET-Flasche erhältlich. In Restaurants gibt es den neuen Geschmack in

der 33 cl-Glasflasche zu kaufen.



