FMW-Redaktion

Hört das denn nie auf? Nach milliardenschweren Zahlungen in den USA wegen der Finanzkrise langt jetzt eine regionale Finanzaufsichtsbehörde in New York zu und kassiert bei der Deutschen Bank ab aufgrund einer Geldwäsche-Affäre in Russland. Die Deutsche Bank zahlt 425 Millionen Dollar als "Vergleich" an das "New York State Department of Financial Services" (DFS) und weitere 205 Millionen Dollar an die britische Finanzaufsicht "Financial Conduct Authority". Es geht darum, dass russische Kunden der Bank über Moskau, London und New York Gelder gewaschen haben. Deswegen fühlen sich die Behörden in den USA und UK auch zuständig.

Aber dabei muss es nicht bleiben. Das DFS betont, dass man diese Strafe nur für sich selbst verhängt habe. Folge-Strafen durch das US-Justizministerium sind also möglich. Konkret geht es darum, dass russische Kunden von 2011-2015 Rubel für gut 10 Milliarden Dollar Gegenwert gewaschen haben sollen. Die Deutsche Bank habe ihre Aufsichts- und Kontrollpflichten verletzt und es unterlassen dieses "Komplott" abzustellen. Neben der Geldstrafe bekommt die Bank in den USA für zwei Jahre einen externen Prüfer vorgesetzt, der die Geldwäscheprävention fortlaufend überprüft.

Die Deutsche Bank selbst spricht natürlich nicht von einem Geldwäscheskandal, sondern von einem "Vergleich wegen russischen Wertpapiergeschäften." Auch wichtig ist, dass die Deutsche Bank selbst fast beiläufig schreibt, dass man derzeit auch mit anderen Aufsichts- und Justizbehörden kooperiere, bei denen in dieser Angelegenheit noch Untersuchungen laufen. Also: Da kann noch was kommen, in Sachen weiterer Geldstrafen und auch strafrechtlicher Konsequenzen (US-Justizministerium). Da kann man sich wie immer auch fragen, warum man von Bundesbank und BaFin nichts in dieser Angelegenheit hört, denn angeblich hat die Deutsche Bank in Deutschland ihren Hauptsitz? Aber egal. Hier das Statement der Bank im Wortlaut. Danach das Statement der DFS im Wortlaut, welches erwartungsgemäß deutlich aussagekräftiger mit Detailinfos bestückt ist. - - Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat sich mit der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien und dem New York State Department of Financial Services (DFS) auf Vergleiche geeinigt. Damit werden die Untersuchungen der FCA und des DFS zur Geldwäschekontrollfunktion im Investmentbanking der Bank abgeschlossen. Die Untersuchung betraf unter anderem bestimmte Wertpapiergeschäfte, an denen die Standorte Moskau, London und New York zwischen 2011 und 2015 beteiligt waren.

Im Rahmen des Vergleichs mit der FCA hat die Deutsche Bank einer Geldbuße von etwa 163 Millionen Pfund zugestimmt. Die Bank erhielt einen Nachlass von 30 Prozent, weil sie sich in einem frühen Stadium der FCA-Untersuchung zu einem Vergleich bereit erklärt hat. Die FCA stellt in ihren Untersuchungsergebnissen fest, dass die Bank erhebliche Mittel zur Verbesserung ihrer Geldwäsche-Kontrollen eingesetzt hat, ...

