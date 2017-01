FXStreet - Der EUR/USD wird unverändert um 1,0700 gehandelt, und das obwohl der Greenback nach der Londoner Eröffnung von Schwäche gekennzeichnet ist. Neben einigen geldpolitischen Entscheidungen verschiedener Zentralbanken wird es in dieser Woche auch den US NFP Bericht gegeben und die Investoren ziehen es vor bis dahin in Ruhe abzuwarten. Hinzu kommt noch die Unsicherheit im Zusammenhang mit der US Regierung. Es ist nun eine Woche her, dass Trump sein Amt angetreten hat und es gab nicht einen ...

