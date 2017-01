Public Interest Registry und Nonprofit Tech for Good geben die wichtigsten Ergebnisse des 2017 Global NGO Online Technology Report bekannt



Reston, Virginia (ots/PRNewswire) - Public Interest Registry (https://pir.org/), die gemeinnützige Betreiberin der .org, .ngo and .ong Domains, und Nonprofit Tech for Good (http://www.nptechforgood.com/) haben heute die Ergebnisse des "2017 Global NGO Online Technology Report (http://techreport.ngo/)" bekanntgegeben. Der zweite Jahresbericht zeigt auf, wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) weltweit Web, E-Mail und mobile Kommunikation, Online-Fundraising-Tools und Social Media einsetzen.



Der Bericht enthält die wichtigsten Ergebnisse aus einer Befragung von 4.908 NGO-Beteiligten aus 153 Ländern in Afrika, Asien, Australien und Ozeanien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Die Zahl der Teilnehmer hat sich, verglichen mit der Umfrage von 2016, nahezu verdoppelt. Der Bericht führt regionale Vergleiche dazu auf, wie NGOs das Internet nutzen, um Bewusstsein zu schaffen und Mittel aufzubringen, und untersucht, ob NGOs spezifische Online- und mobile Kommunikations-Tools als effektiv für ihre Kommunikation und Fundraising-Strategien erachten.



Zu den global wichtigsten Erkenntnissen zählen:



- 92 Prozent der Befragten haben eine Website, 78 Prozent der Websites sind kompatibel für Mobilgeräte. - Nur 38 Prozent veröffentlichen regelmäßig einen Blog - Mehr als 68 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Organisation die .org Domain nutzt, dies im Vergleich zu 9,2 Prozent, die eine .com Domain nutzen - E-Mail dominiert als bevorzugte Form der Kommunikation mit Gebern, wobei 71 Prozent der Befragten regelmäßig E-Mail-Updates schicken, und 15 Prozent regelmäßig SMS-Nachrichten an die Förderer versenden - 67 Prozent der Befragten nehmen Spenden online entgegen - Obwohl 95 Prozent der Aussage zustimmen, dass die sozialen Medien für den Bekanntheitsgrad von Online-Marken effektiv sind, erklären nur 66 Prozent der Befragten, dass Führungskräfte die Priorisierung sozialer Medien in ihrer Online-Kommunikation und Fundraising-Strategie unterstützen - Facebook ist als bevorzugte Social-Media-Plattform führend. 92 Prozent der Befragten haben hier eine eigene Seite, gefolgt von Twitter (72 Prozent) und YouTube (55 Prozent)



"Der NGO Online Tech Report ist wegweisend, denn es handelt sich um das einzige jährliche Forschungsprojekt, das dediziert untersucht, wie NGOs die Online-Technologie auf globaler Ebene nutzen, und das technologische Lücken in den einzelnen Regionen aufdeckt", erklärt Heather Mansfield, Gründerin von Nonprofit Tech for Good. "Wir erwarten im Zuge der anhaltenden weltweiten Verbesserung der Internetinfrastruktur, dass künftige Ergebnisse dieser Umfrage aufzeigen werden, wie NGOs auf der ganzen Welt zusehends gleichermaßen befähigt sind, das Internet zu nutzen, um Philanthropie zu inspirieren und sozialen Wandel herbeizuführen".



Die wichtigsten Erkenntnisse aus Europa sind:



- In der Kommunikation mit Förderern verschicken 74 Prozent der Befragten in Europa regelmäßig E-Mail-Updates, aber nur 8 Prozent versenden regelmäßig SMS-Nachrichten - Nur 61 Prozent der Befragten in Europa nehmen Online-Spenden entgegen - 96 Prozent der Befragten in Europa haben eine Facebook-Seite, und 82 Prozent haben ein Twitter-Profil - 56 Prozent der Befragten in Europa haben Social Media für die Live-Berichterstattung verwendet



"Wir stellen fest, dass die globale NGO Community das Internet nutzt, um ihre Anliegen voranzubringen, dass jedoch die Fähigkeit, ihre Mission weltweit zu kommunizieren und zu verbreiten, vom Status der Internetinfrastruktur in der Region beeinflusst ist", erklärt Brian Cute, CEO von Public Interest Registry. "Der Bericht ermöglicht es uns, die Herausforderungen, kritischen Punkte und letztlich Möglichkeiten zu erkennen, um Organisationen online zu unterstützen und ihnen die Grundlage dafür zu verschaffen, in Verbindung bleiben zu können".



Für weitere Informationen zu den Ergebnissen und der Methodik der Befragung besuchen Sie bitte http://www.techreport.ngo, wo Sie auch den vollständigen Bericht und Grafiken zum Download finden.



Informationen zu Nonprofit Tech for Good



Nonprofit Tech for Good ist mit über 100.000 monatlichen Besuchern und mehr als einer Million Anhängern in den sozialen Netzwerken eine führende soziale und mobile Medienressource für im Bereich Nonprofit tätige Fachleute. Das von Heather Mansfield erstellte und verwaltete Nonprofit Tech for Good konzentriert sich auf die Bereitstellung von wertvollen, leicht verständlichen Informationen, Nachrichten und Ressourcen im Zusammenhang mit Nonprofit-Technologie, Online-Kommunikation und mobilen und sozialen Spendenaktionen.



Informationen zu Public Interest Registry



Die Public Interest Registry ist eine gemeinnützige Organisation, die die Top-Level-Domain .org - die drittgrößte "generische" Top-Level-Domain der Welt mit mehr als 10,7 Millionen registrierten Domainnamen weltweit - sowie die neu eingeführten Domains .ngo und .ong und die OnGood Community-Website betreibt. Public Interest Registry betreibt darüber hinaus vier internationalisierte Domainnamen (.???, .?????, .?? ? .????), um die Verwendung von lokalen Sprachen im Internet zu unterstützen und zu fördern. Die Public Interest Registry versteht sich als Fürsprecher von Zusammenarbeit, Sicherheit und Schutz im Internet und hat sich zur Aufgabe gemacht, die Nonprofit Community weltweit zu unterrichten und bei der effektiveren Nutzung des Internets zu unterstützen, und eine Führungsrolle unter den Interessengruppen des Internets zu Richtlinien und anderen Themen im Zusammenhang mit dem Domainnamensystem zu übernehmen. Die Public Interest Registry wurde 2002 von der Internet Society (internetsociety.org) gegründet und hat ihren Sitz in Reston, Virginia (USA).



