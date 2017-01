D. E. Shaw Renewable Investments, L.L.C. (DESRI, New York, USA) meldete am 30.01.2017 gemeinsam mit Bright Plain Renewable Energy (BPRE) den Kauf des Projekts "Fusion Solar Center" von Coronal Energy (powered by Panasonic). Das Photovoltaik-Kraftwerk mit 20 MW wird in Sprague (Connecticut) gebaut und soll im vierten Quartal in Betrieb gehen.

