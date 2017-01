Düsseldorf - Die Bank of Japan hat die zinspolitischen Rahmenbedingungen auf ihrer heutigen Sitzung mit 7:2 Stimmen erwartungsgemäß unverändert gelassen, ihre Konjunktur- und Inflationsprognosen jedoch leicht nach oben genommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Demnach würden die japanischen Währungshüter nun im Median für das laufende Fiskaljahr (bis Ende März 2017) mit einem BIP-Plus von 1,4% (zuvor: 1,0%) und für das Fiskaljahr 2017 (ab April) mit einem Zuwachs von 1,5% (zuvor: 1,3%; Fiskaljahr 2018e: 1,1% statt zuvor 0,9%) rechnen. Die Inflation werde nun bei -0,2% für das Fiskaljahr 2016 (zuvor: -0,1%) bzw. unverändert bei 1,5% und 1,7% für die Fiskaljahre 2017/18 gesehen. In den kommenden Monaten dürfte die Notenbank mit Blick auf das insgesamt schwache Preisumfeld und die aus Sicht der Währungshüter abwärts gerichteten Risiken für Konjunktur und Inflation in Japan an ihrer ultralockeren Geldpolitik weiter festhalten. (31.01.2017/alc/a/a)

