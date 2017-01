Brechen - Die KTM Industries AG (ISIN AT0000820659/ WKN 919331), die mehrheitlich an der Anleihe-Emittentin KTM AG (ISIN AT0000645403/ WKN 726812) beteiligt ist, erzielt im Geschäftsjahr 2016 ihr sechstes Rekordergebnis in Folge und steht damit so gut da wie noch nie in der Unternehmensgeschichte, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Den vollständigen Artikel lesen ...