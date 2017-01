Hilden/Düsseldorf (ots) -



Erbrachte das Jahr 2016 für die Aktionäre ein gutes Ergebnis? Diese Frage wird bei der ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) mit Ausblick auf das Jahresergebnis und die Dividendenzahlung an die Miteigentümer mit einem klaren "Ja" beantwortet.



Für das Geschäftsfeld der hauseigenen Fondsgesellschaft in Luxemburg sind die Assets under Management um mehr als 11% gewachsen. Zum 31. Dezember 2016 betrug das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten und exklusiv vertriebenen Investmentfonds 838 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 98 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Anteile in allen ÖKOWORLD-Fonds sind im Jahr 2016 um 724.421 Stücke gestiegen. Das entspricht einer Anteilssteigerung von 14,30 % im Vergleich zum Jahr 2015.



Auch im Geschäftsfeld des Versicherungsmaklers - mit der privaten Rentenversicherung und der Betrieblichen Altersversorgung - konnte die Vermögensberatung in Hilden um 20% zulegen. Im Monat Mai wird die ÖKOWORLD AG, nachdem die Wirtschaftsprüfer ihre Arbeit abgeschlossen haben, weitere Zahlen und eine deutlichere Prognose zur Dividendenzahlung für das Jahr 2016 veröffentlichen. Positive Signale sind mit den erfolgreichen Zuwächsen in beiden Geschäftsfeldern sicher vorprogrammiert.



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung mehr als 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.



